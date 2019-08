Ibama convoca brigadistas federais para combater incêndios em florestas

Poucas horas após emissão de um despacho, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que convocou gabinete de crise com ministros para tratar de queimadas na Amazônia, uma medida de combate a focos de incêndio florestais em todo o país foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 23. Pela portaria, o Ibama autoriza a Prevfogo – centro ligado ao instituto, especializado no controle de queimadas – a contratar brigadistas federais para atuar em regiões afetadas.

A portaria define diferentes escopos de equipes para atuarem em regiões selecionadas no Distrito Federal e em 17 dos 26 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Em live nas redes sociais nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reconheceu o aumento do desmatamento no país, mas voltou a afirmar que queimadas podem ter sido causadas com o propósito de prejudicar seu governo.

“Aqui tem o viés criminoso? Tem. Sei que tem. Quem que pratica isso? Não sei. Os próprios fazendeiros, ONGs, índios, seja lá o que for. Então, existe esse interesse em cada vez mais dizer que nós não somos responsáveis e quem sabe, mais cedo ou mais tarde, alguém decrete uma intervenção na região amazônica e nós vamos ficar chupando o dedo aqui no Brasil”, declarou.