A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 18, uma operação contra a bet Esportes da Sorte que levou ao bloqueio de mais de 2,3 bilhões de reais em ativos financeiros ligados ao grupo. Além de operar apostas online sem autorização, mesmo antes da proibição decretada pelo governo, a empresa é suspeita de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, a PF apreendeu um iate avaliado em 40 milhões de reais, cinco aeronaves, catorze veículos (incluindo carros de luxo), uma cobertura na cidade de São Paulo no valor de 42 milhões de reais e uma casa adquirida por 100 milhões de reais. A lista também inclui apartamentos de alto padrão localizados na orla da praia de Boa Viagem, em Pernambuco.

As investigações apontam que a Esportes da Sorte enviou ao menos 500 milhões de euros — o equivalente a quase 3,2 bilhões de reais, pela cotação atual — a instituições financeiras no exterior, por meio de operações de câmbio que buscavam ocultar lucros ilícitos. Parte deste valor, segundo a PF, foi remetida de volta ao Brasil através de instituições de pagamento.

Batizada de Operação Cash Out, a ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão nas cidades de Recife, Ipojuca (PE), Gravatá (PE), São Paulo, Porto Feliz (SP), Angra dos Reis (RJ), Curitiba e Balneário Camboriú (SC). As ordens foram expedidas pela Justiça Federal em Pernambuco, e a operação mobiliza 140 agentes da PF, 17 auditores da Receita Federal e seis integrantes do Ministério Público Federal (MPF).