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Brasil

Humberto Martins fracassa nas eleições com apenas 0,01% dos votos

Ator se candidatou a deputado federal pelo Rio de Janeiro

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 10h18 | Atualizado em 5 out 2026, 11h25
Homem de meia-idade, barba e bigode grisalhos, testa franzida, usando suéter cinza, sentado em poltrona de avião com encosto vermelho, próximo à janela
Humberto Martins (Instagram/Reprodução)
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Humberto Martins fracassa nas eleições com apenas 0,01% dos votos Priorize VEJA no Google

O ator Humberto Martins não conseguiu transformar a popularidade construída em décadas de televisão em votos nas eleições de 2026. Candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã (DC), no Rio de Janeiro, ele recebeu apenas 1.124 votos, o equivalente a 0,01% da votação. Mesmo sendo um rosto conhecido do grande público pelas décadas de atuação em novelas, o ex-galã da Globo recebeu pouco mais de mil votos e ficou entre os candidatos com menor votação na disputa por uma cadeira de deputado federal no estado.

Nas redes sociais, o ator vinha usando seus perfis para falar sobre a candidatura e defender suas propostas. Às vésperas da eleição, chegou a publicar um vídeo fazendo um apelo aos eleitores. “Gostaria de pedir ao eleitor que pense no coletivo, não somente em si, no que te agrada. Que pensasse mais nas outras profissões, vendedores, plantadores, nos trabalhadores mesmo desse país que pegam pesado, que necessitam das empresas para levar o sustento de suas casas”.

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