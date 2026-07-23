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Hospitais do Distrito Federal têm mortes em série e pacientes internados em cadeiras de rodas

A governadora Celina Leão, que está em campanha à reeleição, admite o sucateamento da rede de saúde

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h15 | Atualizado em 23 jul 2026, 11h35
Duas fotos lado a lado de uma pessoa idosa, com o rosto coberto por um quadrado preto, sentada em uma cadeira de rodas. Veste camiseta azul com a palavra antiar e um lençol rosa cobre suas pernas. Na foto da direita, a pessoa está mais ereta, com os braços apoiados nos suportes da cadeira
Em crise, hospitais do DF têm mortes em série e pacientes internados em cadeiras de rodas (./.)
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Hospitais do Distrito Federal têm mortes em série e pacientes internados em cadeiras de rodas Priorizar nos meus resultados Google

A grave crise financeira e administrativa instalada no governo de Celina Leão, no Distrito Federal, transformou os hospitais da Capital Federal num cenário de negligência, com pacientes internados em cadeiras de rodas nos corredores e mortes em série.

Nos últimos dias, a superlotação nos hospitais deu origem a uma série de denúncias a órgãos de controle sobre mortes em emergências da Capital Federal. Num espaço de três dias, foram três óbitos por negligência da rede pública distrital.

1 – Maria Graciana Andrade Alves, 36 anos, morreu durante o parto no Hospital de Samambaia, na sexta (10).

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2 – Rodrigo Resende Prado, de 46 anos, morreu na calçada da porta do Hospital de Base, em Brasília, no domingo (12).

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3 – Maria Aparecida Galdino dos Santos, de 25 anos, morreu durante o parto no Hospital Regional de Samambaia, na segunda (13).

Ao falar da crise, a governadora admitiu o sucateamento dos serviços de saúde. “Eu tenho certeza que a gente precisa, realmente, melhorar. Há sim um sucateamento na falta de médicos na rede pública. A gente não vai tolerar esse tipo de atendimento nos nossos hospitais”, disse Celina Leão.

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A situação, no entanto, segue piorando. Fontes do Hospital de Base, uma das principais emergências de Brasília, relatam o caso de um aposentado de 75 anos, com suspeita de câncer, que foi mandado para casa por não ter espaço para ser internado num quarto, na semana passada. Identificado como Odival, ele piorou e retornou ao hospital nesta semana e agora está internado numa cadeira de rodas, em estado grave, porque nem maca há para o atendimento. Não é um caso isolado.

A situação da saúde pública no DF é de colapso, segundo fontes do hospital. E pode ficar ainda pior, com o avanço do plano para comprometer investimentos e salvar o Banco Regional de Brasília, praticamente quebrado pelas fraudes do Banco Master na gestão de Ibaneis Rocha.

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ATUALIZAÇÃO, 11h19 — A assessoria do IGES-DF enviou ao Radar a seguinte nota sobre o caso do paciente Odival: “O paciente entrou para internação aos cuidados da cardiologia com sintomas de fraqueza, dor no peito e mal-estar. Ficou internado há uns dias atrás e com retorno para investigação de mieloma. A equipe médica está aguardando a evolução médica para maiores informações. Odival ficou na cadeira por volta de duas horas no Posto 1, aguardando liberação de maca. Isso foi pela madrugada. No momento, está na maca com a sua esposa ao lado do posto de enfermagem”.

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