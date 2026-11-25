A Justiça do Rio de Janeiro tornou Victor Hugo Palmeira réu por tentativa de homicídio triplamente qualificado contra o professor André Aires, de 42 anos, espancado na região central da cidade na última semana. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela juíza Alessandra Roidis, da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital. As qualificadoras são motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Preso após o episódio, Victor Hugo responde ao processo enquanto a Polícia Civil tenta identificar os demais envolvidos.

Imagens de câmeras de segurança mostram que a violência também atingiu uma mulher que tentou intervir nas agressões. Ela foi derrubada com socos e chutes e chegou a desmaiar. As gravações registraram ainda mais de 30 pessoas acompanhando parte do espancamento.

Segundo a investigação, a confusão começou com uma discussão entre duas mulheres, uma delas esposa de Victor Hugo. Imagens mostram que ele agrediu a outra mulher envolvida no desentendimento. André e o companheiro, que estavam do outro lado da calçada, presenciaram a cena e acionaram a polícia. Depois de conversarem com os envolvidos, os agentes deixaram o local. Segundos mais tarde, Victor Hugo e outros homens passaram a perseguir e espancar o professor.

A defesa de Victor Hugo contesta a legalidade da prisão e afirma que a denúncia não detalha a participação do acusado. Os advogados também sustentam que ele não teve intenção de matar e dizem que pedirão a revogação da prisão preventiva.

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André, que leciona em uma escola municipal de Nova Iguaçu, permanece internado em estado grave no Hospital Miguel Couto. Segundo informações médicas repassadas a pessoas próximas, ele apresenta resposta positiva ao tratamento, mas ainda enfrenta problemas na recuperação da função renal e no processo de despertar do coma induzido.