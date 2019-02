Homem que espancou empresária tem registro de agressão contra irmão

O advogado Vinicius Batista Serra, de 27 anos, preso após ser acusado de ter espancado por 4 horas a paisagista e empresária Elaine Perez Caparroz, de 55 anos, no apartamento dela, na Barra da Tijuca (zona sul do Rio), na noite do último sábado, 16, já tinha uma passagem pela polícia. Em 8 de fevereiro de 2016 ele agrediu o irmão, que é deficiente, segundo denúncia apresentada à polícia pelo próprio pai, que naquela ocasião também levou um golpe no rosto.

O pai contou à polícia que naquela madrugada, por volta das 2h30, acordou com gritos vindos do quarto dos filhos. Ao abrir a porta, encontrou Vinicius desferindo golpes de jiu-jitsu contra o irmão. Ao tentar apartar, o pai também foi agredido com um soco no rosto, dado por Vinicius.

O agressor acusava o irmão de ter pego 1.200 reais, que teriam desaparecido do quarto. O dinheiro estava numa caixa que a mãe tinha retirado do quarto e que depois apareceu. A investigação acabou arquivada depois que o pai retirou a queixa contra o filho na Justiça.

Na última segunda-feira, 18, a Justiça decretou a prisão preventiva de Serra por ter espancado a empresária. O juiz Alex Quaresma Ravache, responsável pela mudança, também determinou que Serra seja submetido a avaliação médica psiquiátrica.

O caso

A empresária contou ao irmão, Rogério Perez Caparroz, que conheceu Vinícius em uma rede social e vinha conversando com ele há oito meses. No último sábado, 16, resolveram se encontrar pela primeira vez. Por causa do horário, o agressor pediu para dormir no apartamento da empresária.

De madrugada, Elaine acordou sendo agredida violentamente e a sessão de tortura durou cerca de 4 horas, ainda segundo o relato dado pela irmão da vítima. À polícia, o agressor disse que tomou vinho e acordou de madrugada em surto.

Elaine sofreu fraturas no nariz, nos ossos perto dos olhos e levou quase 40 pontos dentro da boca, além de ter perdido um dente da frente. A tomografia na qual foi submetida não apontou danos neurológicos. O caso está sendo investigado.

A assessoria de imprensa do hospital Casa de Portugal, onde Elaine está internada, disse que a vítima deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi para um quarto. “Ela está com o rosto ainda muito inchado. Está falando e reagindo bem. É muito forte. No momento não há indicação cirúrgica. Mais para frente ela será submetida a uma cirurgia reparadora, no campo da estética”, afirmou o porta-voz Luciano Fuzer.

(Com Estadão Conteúdo e Agência Brasil)