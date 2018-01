Homem que empurrou mulher em trilho de trem diz que ‘ouviu vozes’

O faxineiro Sebastião José da Silva, de 55 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após empurrar uma mulher nos trilhos enquanto um trem se aproximava da plataforma, disse, em depoimento à polícia, que ouviu vozes orientando-o a matar a vítima.

O crime, ocorrido na terça-feira 9 na estação Conceição, da Linha 1-Azul do metrô, na cidade de São Paulo, foi flagrado pelas câmeras de segurança. Jussara de Araújo de Souza, de 24 anos, sobreviveu porque caiu em um vão dos trilhos (veja vídeo abaixo). Ela foi internada com escoriações no hospital Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, também na Zona Sul da capital.

Logo depois de empurrar Jussara, o faxineiro foi detido e imobilizado por outros passageiros até que agentes de segurança do Metrô o prendessem. Ele foi encaminhado para a delegacia logo em seguida. Silva vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Segundo a polícia, há suspeitas de que ele tenha problemas mentais.

O incidente interferiu na circulação de trens, que ficou interrompida por quase meia hora.

Veja o momento em que a vítima é empurrada: