Homem que atirou contra árbitros de futsal é denunciado por tentativa de homicídio

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Um homem que atirou contra uma equipe de arbitragem de futsal infantil em Santa Catarina, por inconformismo com as decisões da partida, foi denunciado pelo Ministério Público por tripla tentativa de homicídio qualificado. O caso, ocorrido em Criciúma, envolveu disparos contra o carro dos árbitros, que felizmente não foram atingidos. A denúncia inclui porte ilegal de arma e resistência.

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O homem que atirou contra uma equipe de arbitragem de competição infantil de futsal em Santa Catarina por estar inconformado com as decisões durante a partida foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, informou a Promotoria. O crime ocorreu no dia 28 de agosto em Criciúma. Imagens de segurança que circulam pelas redes sociais mostram que o homem esperou do lado de fora do ginásio esportivo o trio de árbitros e atirou contra eles no momento em que estavam indo embora. As vítimas conseguiram fugir e não foram atingidas pelos tiros.

“Na ação penal, a 2ª Promotoria de Justiça acusou o homem pela prática de três tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, além dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência. Foi requerido, ainda, que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. Além disso, pediu-se a fixação de indenização mínima às vítimas por danos materiais e morais”, informou nota do MP de Santa Catarina.

Ainda segundo a Promotoria, a denúncia descreve que, quando os três árbitros deixavam o evento em um carro, o denunciado se aproximou, bloqueou a trajetória das vítimas e fez ameaças de morte. Na sequência, ele desembarca armado com um revólver e efetua disparos em direção ao automóvel ocupado pelos integrantes da arbitragem. Consta que pelo menos um tiro atingiu a lataria do veículo. A promotora de Justiça Juliana Ramthun Frasson sustenta que “as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo fútil, relacionado ao inconformismo do acusado com decisões adotadas durante uma competição esportiva infantil, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que elas teriam sido surpreendidas ao deixar o evento”.

Ainda segundo o documento inicial apresentado à Justiça de Criciúma, o denunciado foi localizado por policiais militares e resistiu às ordens dos servidores da PM. Consta ainda que o homem tentou agredir um dos policiais. Ainda durante a ação, os agentes de segurança apreenderam um revólver calibre . 38 e 43 munições no interior do carro utilizado pelo acusado.