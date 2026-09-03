Homem que atirou contra árbitros de futsal é denunciado por tentativa de homicídio
Desavença por decisões em partida de jogo infantil motivaram três tentativas de homicídio, segundo Ministério Público
O homem que atirou contra uma equipe de arbitragem de competição infantil de futsal em Santa Catarina por estar inconformado com as decisões durante a partida foi denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, informou a Promotoria. O crime ocorreu no dia 28 de agosto em Criciúma. Imagens de segurança que circulam pelas redes sociais mostram que o homem esperou do lado de fora do ginásio esportivo o trio de árbitros e atirou contra eles no momento em que estavam indo embora. As vítimas conseguiram fugir e não foram atingidas pelos tiros.
“Na ação penal, a 2ª Promotoria de Justiça acusou o homem pela prática de três tentativas de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, além dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência. Foi requerido, ainda, que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri. Além disso, pediu-se a fixação de indenização mínima às vítimas por danos materiais e morais”, informou nota do MP de Santa Catarina.
Ainda segundo a Promotoria, a denúncia descreve que, quando os três árbitros deixavam o evento em um carro, o denunciado se aproximou, bloqueou a trajetória das vítimas e fez ameaças de morte. Na sequência, ele desembarca armado com um revólver e efetua disparos em direção ao automóvel ocupado pelos integrantes da arbitragem. Consta que pelo menos um tiro atingiu a lataria do veículo. A promotora de Justiça Juliana Ramthun Frasson sustenta que “as tentativas de homicídio foram praticadas por motivo fútil, relacionado ao inconformismo do acusado com decisões adotadas durante uma competição esportiva infantil, e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que elas teriam sido surpreendidas ao deixar o evento”.
Ainda segundo o documento inicial apresentado à Justiça de Criciúma, o denunciado foi localizado por policiais militares e resistiu às ordens dos servidores da PM. Consta ainda que o homem tentou agredir um dos policiais. Ainda durante a ação, os agentes de segurança apreenderam um revólver calibre . 38 e 43 munições no interior do carro utilizado pelo acusado.