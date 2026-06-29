Homem morre ao escorregar de pedra em trilha no Rio; vídeo

Um homem morreu depois de subir a Pedra do Macaco, em São José do Imbassaí, distrito de Maricá, para tirar fotos. O acidente, registrado em vídeo, ocorreu na madrugada de domingo, 28. A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Azevedo, de 44 anos. Ele escorregou de uma altura de 150 metros e veio a óbito no local.

Equipes especializadas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Os agentes utilizaram um helicóptero e técnicas de rapel para ajudar no salvamento. O corpo de Caio foi encontrado sem vida e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil.

A Pedra do Macaco é um dos pontos turísticos mais famosos de Maricá, na Região dos Lagos. No dia 14 de junho, Rosemary Suzart Garcia, de 59 anos, sofreu um acidente e morreu em uma trilha no mesmo parque. Ela se preparava para fazer rapel e escorregou da Gruta do Spar.

O vídeo do acidente: