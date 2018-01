Homem mata esposa, foge e morre em acidente no interior de SP

Um homem assassinou a esposa em Assis (SP) no último sábado e, ao fugir de carro, envolveu-se em um acidente que causou sua morte e também a de um pastor evangélico de 25 anos.

Pedro Paulo Soares da Silva, de 63 anos, matou a facadas Marina José Martiniano da Silva, de 58. O crime aconteceu na casa onde eles moravam, no bairro de Vila São Benedito. Conforme o registro da ocorrência pela Polícia Civil, Marina já estava sem vida quando foi encontrada pelo filho. Ela foi sepultada no último domingo, no Cemitério Municipal de Assis.

Depois de assassinar a mulher, Pedro Paulo fugiu em seu carro, um Gol branco, e seguiu no sentido da cidade vizinha de Tarumã (SP). No quilômetro 416 da rodovia Miguel Jubran, a SP-333, contudo, o veículo dirigido por ele colidiu de frente com um Peugeot preto, conduzido pelo pastor da Igreja Universal do Reino de Deus Shylton Marconi da Silva Lopes, de 25 anos, morador da cidade de Palmital (SP).

Os dois morreram no acidente e um outro homem, que acompanhava Shylton, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a atendimento médico. O acidente foi registrado como homicídio culposo, sem a intenção de matar, em direção de veículo.