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Homem mata a tiros cachorro na Tijuca, no Rio de Janeiro: ‘Nunca vi nada parecido’, diz tutora

Batata, como era conhecido, estava de coleira e havia escapado de abrigo

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 09h19
Homem careca de camiseta escura e bermuda atira em um cachorro.
Momento em que homem mata cachorro na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. 22/08/2026 (./Reprodução)
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Homem mata a tiros cachorro na Tijuca, no Rio de Janeiro: ‘Nunca vi nada parecido’, diz tutora Priorizar nos meus resultados Google

Um homem matou a tiros um cachorro no último sábado, 22, na Rua Sabóia Lima, na Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Batata, como era conhecido, se aproxima de um homem que passeava com um cachorro. Imediatamente, ele saca uma arma e dispara na direção do animal, que estava de coleira e cai na calçada. Não há prestação de socorro.

A tutora do Batata, dona de um abrigo para animais na região, contou nas redes sociais que havia saído de casa e percebeu que tinha esquecido a carteira. Quando voltou, uma cadela tentou fugir. A mulher conseguiu contê-la, mas Batata escapou. Pouco depois, foi possível ouvir os tiros.

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Nunca vi nada parecido. Uma trapalhada na hora de sair de casa não pode terminar dessa maneira”, lamentou ela, que também disse estar com medo de encontrar com o homem por trás do ataque no bairro.

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A Polícia Militar informou que foi acionada para uma ocorrência sobre suspeita de maus-tratos a animais. Em nota, a corporação explicou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram à Rua Sabóia Lima, onde descobriram que um cachorro havia sido morto a tiros. O caso foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca), que apura os fatos. Moradores da região lamentaram a morte de Batata, definido como um cão dócil.

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