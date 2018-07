Homem ligado ao PCC é morto com R$ 73 mil no carro em SP

Um homem identificado como Cláudio Roberto Ferreira, de 38 anos, foi executado a tiros de fuzil na noite de segunda-feira no bairro do Tatuapé, zona leste da cidade de São Paulo. Investigadores suspeitam que Ferreira, conhecido como Galo, tinha ligação com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que já executou outros dois membros do próprio grupo no mesmo lugar, durante o primeiro trimestre de 2018.

Cláudio Ferreira atuava no crime organizado como um assaltante de banco. Ele dirigia na região, quando sofreu uma emboscada e sucessivos disparos. Quando chegou para atender à ocorrência, a polícia precisou recorrer ao Corpo de Bombeiros, porque o veículo era blindado e era necessário arrombá-lo para poder levar o homem para o hospital.

Ele chegou a ser encaminhado a um pronto-socorro, mas morreu antes do atendimento. Dentro do carro, um modelo importado Audi A3. Ferreira carregava 73 300 reais em dinheiro, um documento falso e cinco celulares.

Foragido

Em 2008, Cláudio foi condenado a 65 anos de prisão pelo assalto a um banco em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Sete anos, ele foi posto em liberdade graças a um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal (STF) A ordem foi posteriormente revogada, mas ele não se apresentou novamente e passou a ser considerado foragido.

(Com Agência Brasil e Estadão Conteúdo)