Homem investigado por estupro coletivo contra adolescente em Botafogo é considerado foragido

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira, 9, uma operação para prender Gabriel de Oliveira Palmieri, 24, suspeito de participar de um estupro coletivo ocorrido em agosto de 2023, em Botafogo, na zona sul do Rio. A ação foi realizada por agentes da 12ª DP (Copacabana), que cumpriram diligências em endereços ligados ao suspeito nos bairros do Catumbi e de Botafogo. Gabriel não foi encontrado e é considerado foragido. Segundo a investigação, o caso voltou ao foco porque os outros dois envolvidos no crime, adolescentes à época dos fatos, também são apontados como autores de outro estupro coletivo registrado em janeiro deste ano, em Copacabana.

O estupro investigado ocorreu em um imóvel na Rua São Clemente. De acordo com o inquérito, a vítima foi para um quarto com um adolescente de 17 anos e, em seguida, foi coagida a permitir a entrada dos outros dois suspeitos. Conforme o depoimento prestado pela mãe da jovem, ela sofreu abusos sexuais durante cerca de uma hora e meia e também foi agredida com tapas no rosto e socos nas costelas. A polícia afirma ainda que imagens gravadas durante o crime foram divulgadas posteriormente como forma de constranger a vítima.

A investigação reuniu registros das lesões da vítima, mensagens trocadas após o episódio e outros elementos que corroboram o relato. Com base nas provas, a autoridade policial pediu a prisão do suspeito maior de idade e a busca e apreensão de celulares e demais dispositivos eletrônicos para aprofundar as investigações. Também foi solicitada a busca e apreensão dos dois adolescentes.