Homem foi baleado por policiais militares após protesto contra a Copa em São Paulo

1. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

2. Tropa de choque faz cordão de isolamento para dispersar protesto na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

3. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

4. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

5. Fusca é incendiado durante protestos contra a Copa do Mundo, em São Paulo (Tiago Chiaravalloti/Futura Press/Folhapress/VEJA)

6. Mulher deixa o seu carro depois de manifestantes terem ateado fogo no veículo durante protesto contra a realização da Copa do Mundo (Daniel Teixeira/Estadão Conteúdo/VEJA)

7. Policiais e manifestantes entram no hotel Linson, na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

8. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan pacheco/VEJA)

9. Policiais detêm cerca de 40 manifestantes que se refugiaram o hotel Linson, na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

10. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

11. Policiais e manifestantes no hotel Liston, na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

12. Policiais procuram vândalos no hotel Linson, na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

13. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

14. Protesto contra a realização da Copa do Mundo (Ivan Pacheco/VEJA)

15. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

16. Policiais e manifestantes no hotel Linson, na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

17. Manifestação contra a Copa do Mundo, em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

18. Manifestação contra a Copa do Mundo, em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

19. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

20. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

21. Caçamba de lixo é virada durante protestos, em São Paulo (AFP/VEJA)

22. Protestos contra a Copa do Mundo em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

23. Protestos contra a Copa do Mundo, em São Paulo (AFP/VEJA)

24. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

25. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

26. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

27. Protesto contra a realização da Copa do Mundo (Ivan Pacecho/VEJA)

28. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

29. Concessionárias da rua Augusta são apedrejadas durante protestos (Ivan Pacheco/VEJA)

30. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

31. Ônibus é depredado na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

32. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

33. Concessionárias da rua Augusta são apedrejadas durante protestos (Ivan Pacheco/VEJA)

34. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

35. Ônibus é depredado na rua Augusta (Ivan Pacheco/VEJA)

36. Viatura é depredada na rua da Consolação (AFP/VEJA)

37. Agências bancárias da rua Augusta são destruídas durante protesto (Ivan Pacheco/VEJA)

38. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

39. Agências bancárias da rua Augusta são destruídas durante protesto (Ivan Pacheco/VEJA)

40. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

41. Black Block no protesto contra a Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

42. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

43. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

44. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

45. Black Block no protesto contra a Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

46. Black Block no protesto contra a Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

47. Protesto no vão livre do Masp no aniversário de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

48. Protesto no vão livre do Masp no aniversário de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

49. Protesto contra a realização da Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

50. Protesto contra a realização da Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

51. Protesto contra a realização da Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

52. Protesto no vão livre do Masp no aniversário de São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA)

53. Protesto contra a realização da Copa, na Avenida Paulista (Ivan Pacheco/VEJA)

54. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

55. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

56. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

57. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

58. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

59. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

60. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

61. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

62. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan pacheco/VEJA)

63. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

64. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

65. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

66. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

67. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

68. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

69. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

70. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

71. Manifestantes na avenida Paulista em São Paulo (SP), protestando contra a realização da Copa do Mundo no Brasil, na noite deste sábado (25) (Ivan Pacheco/VEJA)

72. De acordo com a polícia, material apreendido com manifestante incluía material explosivo, além de estiletes, uma máscara e uma chave grifo (Divulgação/Secretaria de Segurança Pública

73. De acordo com a polícia, material apreendido com manifestante incluía material explosivo, além de estiletes, uma máscara e uma chave grifo zoom_out_map 73/74 De acordo com a polícia, material apreendido com manifestante incluía material explosivo, além de estiletes, uma máscara e uma chave grifo (Divulgação/Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo/VEJA) De acordo com a polícia, material apreendido com manifestante incluía material explosivo, além de estiletes, uma máscara e uma chave grifo