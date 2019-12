Homem entra armado em empresa e deixa dois mortos em tiroteio

Um homem armado entrou em uma empresa de informática e abriu fogo contra os funcionários na tarde desta sexta-feira, 20, no bairro da Saúde, na Zona Sul de São Paulo.

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida com os disparos. De acordo com a TV Bandeirantes, a Polícia Militar afirmou que o atirado havia sido demitido antes do ataque. Segundo policiais, ele teria tido um surto.

O atirador chegou a trocar tiros com os policiais que chegaram para atender a ocorrência e foi baleado. O homem, que não teve sua identidade revelada, foi socorrido com vida.

A secretaria da Segurança Pública informou que, após o socorro das vítimas, o caso será apresentado no 16º DP, da Vila Clementino.