Homem é suspeito de queimar casa e matar 3 filhos, enteada e bebê

Um homem identificado como Gilson de Jesus Moura, de 49 anos, é suspeito de atear fogo na casa onde morava com a família e matar cinco pessoas. O incêndio aconteceu no final da madrugada dessa quarta-feira, no Condomínio Alto do Rosário, bairro da Mangabeira, município de Feira de Santana (BA), distante cerca de 100 quilômetros da capital, Salvador.

A polícia suspeita que Moura tenha provocado o incêndio e fugido em seguida. Três das vítimas eram filhos do suspeito, uma era enteada e a outra, filha da enteada. As vítimas morreram carbonizadas.

Elas foram identificadas como sendo Thaís de Jesus Moura, de 13 anos, Carlos Alexsandro de Jesus Moura, 9, Xayane Vitória de Jesus Moura, 8, Emily de Jesus Moura, 16, que estaria grávida, e o filho dela, Enzo (a idade não foi divulgada).

A mulher do suspeito, Ana Cristina de Jesus, 37, e uma outra filha dos dois, Aila de Jesus Moura, conseguiram se salvar graças à ação imediata de vizinhos, que, ao perceberem as chamas, arrombaram a porta do imóvel. Elas foram encaminhadas ao Hospital Clériston Andrade, a maior unidade médica de Feira de Santana, com queimaduras graves pelo corpo.

Somente no início da manhã o fogo foi completamente debelado. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime nem conhece o paradeiro de Moura.

