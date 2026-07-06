Homem é preso no Rio por atuar como motorista de aplicativo com conta falsa e sem CNH

Agentes do Segurança Presente, programa de policiamento do governo do estado do Rio de Janeiro, prenderam nesta segunda-feira, 6, um falso motorista de aplicativo em Campo Grande, na Zona Oeste. O homem estava em uma moto com passageiro quando foi parado ao atravessar uma passarela de pedestres na Avenida Maria Teresa.

Encurralado, ele confessou aos agentes que não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria de motocicletas e que usava uma conta falsa do aplicativo de corridas, comprada pela internet por R$ 400. O passageiro, por sua vez, confirmou aos policiais ter solicitado normalmente a corrida por meio da plataforma, sem saber de qualquer irregularidade.

O motorista foi conduzido para a 35ª DP (Campo Grande), onde foi preso por falsidade ideológica e teve a moto apreendida. O crime prevê pena de até cinco anos de reclusão e multa.