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Brasil

Homem é preso após matar mulher e colocar corpo em trilhos de trem para simular acidente

Investigação apontou que vítima já estava morta antes de ser deixada na linha férrea

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 13h34 | Atualizado em 16 jun 2026, 14h21
Agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
Agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. (Divulgação/.)
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Homem é preso após matar mulher e colocar corpo em trilhos de trem para simular acidente Priorize VEJA no Google

Um homem de 32 anos foi preso em Paraíba do Sul, no interior do Rio, suspeito de assassinar uma mulher e tentar encobrir o crime ao colocar o corpo dela sobre uma linha férrea. A prisão foi realizada na última segunda-feira, 15, por agentes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, após o avanço das investigações sobre a morte.

Inicialmente, o caso chegou a ser tratado como um possível acidente envolvendo um trem. No entanto, exames periciais revelaram que a vítima já estava morta antes de ser deixada nos trilhos. Segundo a polícia, ela teria sido torturada e agredida pelo suspeito, morrendo em decorrência dos ferimentos.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma disputa relacionada a pedras de crack. Após identificar o suspeito, os agentes realizaram um trabalho de monitoramento e o localizaram em uma obra onde atuava como auxiliar de pedreiro. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio.

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