Homem é preso após matar mulher e colocar corpo em trilhos de trem para simular acidente

Um homem de 32 anos foi preso em Paraíba do Sul, no interior do Rio, suspeito de assassinar uma mulher e tentar encobrir o crime ao colocar o corpo dela sobre uma linha férrea. A prisão foi realizada na última segunda-feira, 15, por agentes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, após o avanço das investigações sobre a morte.

Inicialmente, o caso chegou a ser tratado como um possível acidente envolvendo um trem. No entanto, exames periciais revelaram que a vítima já estava morta antes de ser deixada nos trilhos. Segundo a polícia, ela teria sido torturada e agredida pelo suspeito, morrendo em decorrência dos ferimentos.

As investigações apontam que o crime teria sido motivado por uma disputa relacionada a pedras de crack. Após identificar o suspeito, os agentes realizaram um trabalho de monitoramento e o localizaram em uma obra onde atuava como auxiliar de pedreiro. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária por homicídio.