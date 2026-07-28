Homem é preso após cobrar R$ 8.500 de turista por caipirinha de R$ 40 em Copacabana

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Geovani Moisés da Silva dos Santos, 31, foi preso no Rio de Janeiro por aplicar o “golpe da maquininha” em um turista polonês. Ele cobrou R$ 8.500 por uma caipirinha de R$ 40 na Praia de Copacabana. Outras tentativas de R$ 34 mil foram recusadas. A Deat investiga ligações com outros golpes.

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Geovani Moisés da Silva dos Santos, de 31 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 27, por suspeita de aplicar o chamado “golpe da maquininha” em um turista polonês no Rio de Janeiro. Na denúncia, a vítima disse que comprou uma caipirinha de R$ 40 reais na altura do Posto 3 da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, através de pagamento por cartão de crédito. O susto veio quando foi checar a fatura: uma cobrança de R$ 8.500.

Segundo a a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), o criminoso tentou efetuar outras três cobranças, no valor somado de R$ 34 mil, no cartão do polonês. Elas, no entanto, foram recusadas. A vítima acionou a polícia, que realizou buscas na região com base nas características do suspeito.

O homem foi reconhecido pelo turista e levado à sede da Deat, no Leblon, também na Zona Sul do Rio de Janeiro. Santos, que tem antecedentes por porte de drogas, foi autuado por estelionato. Investigações ainda estão em andamento para apurar possíveis relações entre o preso e outros golpes na região.