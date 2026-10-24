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Brasil

Homem é preso após atropelar crianças durante manifestação em Ilhabela; vídeo viraliza

Imagens mostram que o veículo teria adesivos em apoio ao presidente Lula (PT); crianças assistiam à carreata em apoio a Flávio Bolsonaro (PL)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 19h31 | Atualizado em 24 out 2026, 19h38
Carro preto com bandeira do Brasil no porta-malas, seguido por um homem e uma criança de bicicleta em ciclovia vermelha. Um carro prata está estacionado e uma pessoa de cabelo comprido está agachada à direita.
Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um motorista atinge duas crianças em Ilhabela (SP). (Instagram/Reprodução)
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Um homem foi preso após atropelar duas crianças em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo, no fim da tarde deste sábado, 24. O atropelamento aconteceu durante uma manifestação política de apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL). Segundo relatos, as crianças estariam assistindo a uma carreta na Rua Gerson Peres de Araújo, na região da Barra Velha, quando o motorista teria avançado sobre a calçada e as atingido. Imagens mostram que o veículo teria adesivos em apoio ao presidente Lula (PT). Um vídeo que capturou a cena viralizou nas redes sociais X e Instagram.

Outros vídeos mostram que o motorista foi detido e imobilizado por pessoas que estavam no local até a chegada da Polícia Militar, quando foi preso e encaminhado para a delegacia. As demais circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas.

De acordo com informações da Band e da página do Instagram Ilhabela Journal, as duas vítimas foram encaminhadas pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, e uma delas sofreu uma fratura exposta na perna.

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A reportagem de VEJA contatou a Prefeitura de Ilhabela e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas até o momento dessa publicação não obteve retorno.

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