Homem é encontrado morto em piscinão na Grande São Paulo

As fortes chuvas que atingiram São Paulo neste fim de semana fizeram pelo menos uma vítima. Neste domingo, dia 9, um corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em um piscinão em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

No último sábado, dia 8, o homem de 33 anos foi arrastado por uma enchente e acabou caindo em um córrego local. Três familiares que estavam com ele também chegaram a ser levados pela água, mas conseguiram ser resgatados. Os bombeiros localizaram o homem, já sem vida, por volta das 6h30 de domingo, após quase doze horas de buscas.

Na última atualização, feita às 11h30, o Corpo de Bombeiros registrou 546 pontos de alagamento, 88 desmoronamentos e 97 quedas de árvores na Grande São Paulo.

Após as fortes chuvas do fim de semana, São Paulo acordou hoje mergulhada em caos. Os rios Tietê e Pinheiros transbordaram, deixando motoristas ilhados e avançando sobre alguns bairros da região. A Secretaria do Estado de São Paulo suspendeu as aulas de forma total ou parcial em 37 escolas da região. Linhas de trem foram interditadas, e órgãos públicos como o Tribunal de Justiça de São Paulo e a Polícia Federal suspenderam o expediente