Homem é detido por se masturbar em ônibus na Zona Sul de SP

Um homem de 29 anos foi preso na terça-feira, 10, após ser flagrado se masturbando em um ônibus na Zona Sul de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), testemunhas informaram que ele estava praticando atos obscenos dentro do veículo por volta das 7h.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, após ser flagrado por passageiros do ônibus, o homem desceu do coletivo na esquina da Washington Luís com a Avenida Interlagos.

Ele tentou fugir, mas foi detido por policiais militares na rua Manguaba, na Cidade Ademar, e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como ato obsceno no 43º DP e encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). Após ser ouvido, ele foi liberado.

Em nota, a SPTrans informou que repudia qualquer tipo de assédio no transporte público e realiza campanhas preventivas sobre esses temas em materiais afixados nos ônibus, terminais e publicados em seus perfis nas redes sociais.

A SPTrans afirma que os motoristas e cobradores realizam cursos de reciclagem e capacitação para acolher as vítimas de abuso sexual ainda dentro do ônibus até a chegada da polícia.