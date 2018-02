Homem é detido após atirar e ferir estrangeiros na Itália

Um homem foi detido neste sábado depois de abrir fogo contra várias pessoas em vários pontos do centro da cidade de Macerata, na região central da Itália, deixando seis feridos, um deles correndo perigo de vida.

O motivo do ataque, que alvejou somente pessoas de nacionalidade estrangeira e negros, ainda não é conhecido, mas um homem já foi preso. É possível, no entanto, que o ataque seja uma represália à morte de uma italiana esta semana, cujo corpo foi encontrado na mesma cidade, desmembrado e escondido em duas malas. Um imigrante nigeriano foi detido por suposto envolvimento no crime.

Os disparos começaram por volta do meio-dia e foram feitos, segundo a imprensa, de dentro de um carro. Pouco depois, a Polícia informou no Twitter que o suposto autor da ação foi detido. O órgão pediu para que a população permaneça em casa.

O jornal La Repubblica informou que o indivíduo, que tentou fugir, foi capturado fazendo uma saudação nazista perto de um monumento dedicado aos mortos na Guerra Mundial. A imprensa afirmou que o alvo do atirador eram pessoas negras.

As autoridades tentam determinar as causas do fato, que aconteceu perto do local onde recentemente foi encontrado o corpo esquartejado de uma jovem. O crime chocou a Itália, e um nigeriano, de 29 anos, que supostamente era traficante de drogas, foi detido.