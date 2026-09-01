‘Homem de Guerra’ do CV do Rio Grande do Norte é capturado na orla de Copacabana

Agentes da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio prenderam, na última segunda-feira, 31, na orla de Copacabana, um homem suspeito de integrar uma facção criminosa com atuação no Rio Grande do Norte. A operação contou com o apoio da polícia do estado nordestino.

Segundo as investigações, o suspeito estava escondido nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária por suspeita de integrar uma organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, o homem exerceria a função de “homem de guerra” da facção. Ele aparecia em imagens portando armas de guerra e usando roupas camufladas durante incursões do grupo. A polícia afirma que sua atuação estava ligada à expansão territorial e à tomada de áreas dominadas por grupos rivais.

No fim do ano passado, ainda segundo as investigações, o suspeito teria participado de uma série de ataques do Comando Vermelho no Morro de Mãe Luiza, no Rio Grande do Norte. As ações tinham como objetivo disputar e assumir pontos de venda de drogas controlados por rivais.

Continua após a publicidade

A presença do CV no Rio Grande do Norte vem crescendo. Entre janeiro e outubro do ano passado, o número de presos no estado que declaravam integrar a facção aumentou 222%, segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap-RN). A circulação de integrantes de outros estados para o Rio, berço da organização, é recorrente e pode estar relacionada a refúgio, treinamento ou articulação com outros membros do grupo.