Homem de 33 anos é o mais jovem a morrer por coronavírus no Brasil

Um homem de 33 anos é a vítima mais jovem a morrer em decorrência do novo coronavírus no Brasil. Segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ele apresentava comorbidades, isto é, uma doença prévia, o que configura grupo de risco. A pasta não especificou qual era a comorbidade apresentada pelo paciente.

Até a tarde desta segunda-feira 23, a Secretaria estadual registrou 30 óbitos – todos na cidade de São Paulo. Entre domingo 22 e segunda 23, oito mortes foram registradas, sendo oito homens (33, 68, 75, 76, 77, 78 anos) e duas mulheres (80 e 88 anos).

Das 30 mortes registradas em São Paulo até o momento, 27 ocorreram em hospitais privados e 3 hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). O estado registra, também, 745 casos confirmados. No Brasil, são 34 mortes (as outras quatro foram registradas no Rio de Janeiro) e 1.891 casos confirmados.