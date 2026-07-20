Homem cobra mais de 8 000 reais de turista por duas caipirinhas em Copacabana

Wellington Tavares Gomes Cardoso foi preso, no último domingo, após cobrar mais de 8 000 reais de um turista francês na orla de Copacabana. A tentativa de estelionato ocorreu durante a venda de duas caipirinhas.

O turista percebeu, após a venda, que foi efetuado um pagamento de 8 246,40 reais, em vez dos 80 reais que haviam acordado. A partir da descrição feita pela vítima, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) localizou o vendedor e efetuou a prisão em flagrante.

A polícia identificou na maquininha utilizada, além do golpe praticado, duas outras tentativas de transações que, juntas, somariam mais de 20 000 reais. Ambas não se concretizaram.

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Segundo a Polícia Civil, Wellington Cardoso possui passagens criminais por furto e porte de drogas. De acordo com a delegada Patrícia Alemany, o vendedor afirmou à DEAT que não realizou o golpe.

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Após manutenção da prisão em flagrante, ele foi encaminhado à Polinter. O juiz responsável pela audiência de custódia decidirá sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva.