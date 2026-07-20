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Brasil

Homem cobra mais de 8 000 reais de turista por duas caipirinhas em Copacabana

Acusado de estelionato foi localizado e detido por policiais da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo

Por Gustavo Villela 20 jul 2026, 20h55 | Atualizado em 20 jul 2026, 20h56
Fachada da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), com uma viatura policial branca e laranja em primeiro plano. O prédio tem uma parte com revestimento de pedra e outra com paredes brancas e detalhes em laranja. O letreiro DEAT DELEGACIA ESPECIAL DE APOIO AO TURISMO está visível na parede de pedra. Outras viaturas escuras estão estacionadas ao fundo
Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) (Google Street View/Reprodução)
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Homem cobra mais de 8 000 reais de turista por duas caipirinhas em Copacabana Priorizar nos meus resultados Google

Wellington Tavares Gomes Cardoso foi preso, no último domingo, após cobrar mais de 8 000 reais de um turista francês na orla de Copacabana. A tentativa de estelionato ocorreu durante a venda de duas caipirinhas.

O turista percebeu, após a venda, que foi efetuado um pagamento de 8 246,40 reais, em vez dos 80 reais que haviam acordado. A partir da descrição feita pela vítima, a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) localizou o vendedor e efetuou a prisão em flagrante.

A polícia identificou na maquininha utilizada, além do golpe praticado, duas outras tentativas de transações que, juntas, somariam mais de 20 000 reais. Ambas não se concretizaram.

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Segundo a Polícia Civil, Wellington Cardoso possui passagens criminais por furto e porte de drogas. De acordo com a delegada Patrícia Alemany, o vendedor afirmou à DEAT que não realizou o golpe. 

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Após manutenção da prisão em flagrante, ele foi encaminhado à Polinter. O juiz responsável pela audiência de custódia decidirá sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva.

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