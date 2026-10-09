Crianças reféns em creche de Curitiba são liberadas e homem armado é morto pela polícia

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Um homem invadiu uma escola municipal infantil em Curitiba e mantém crianças e funcionários reféns. Agentes das Polícias Militar e Civil estão no local, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), negociando a rendição. A PMPR foi acionada para gerenciar a crise. A ocorrência está em andamento.

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Um homem invadiu uma escola municipal infantil em Curitiba, nesta sexta-feira, 9, e manteve crianças de 4 a 5 anos de idade e funcionários reféns. Após negociação, as crianças foram libertadas e o sequestrador foi morto por agentes policiais. Ele estava com uma faca. “A Prefeitura de Curitiba informa que foi encerrada a operação policial realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, após a entrada de um homem armado na unidade. As 13 crianças envolvidas na ocorrência estão vivas e em segurança”, informou nota do Poder Executivo local no começo desta noite.

De acordo com registro policial, durante as negociações, os agentes de segurança tentaram convencer o criminoso a libertar as crianças. No entanto, a situação se agravou quando ele passou a apresentar comportamento agressivo contra as vítimas, chegando a machucar algumas delas. Conforme as informações apuradas durante o atendimento, ele também havia espalhado material inflamável pela sala e ameaçava provocar um incêndio.

“Quando percebemos que as crianças começaram a ficar em um nível de estresse mais elevado e que ele passou a agredi-las, optamos por entrar para evitar um mal maior. Conseguimos neutralizar essa pessoa e resgatar as 13 crianças, que foram encaminhadas para atendimento das equipes médicas e dos bombeiros”, informou coronel Alexandre Lopes Dias.

Até o momento, não há informações sobre o que levou o criminoso a invadir a unidade de ensino. “A Prefeitura agradece a atuação das forças de segurança, especialmente da Polícia Militar do Paraná, responsável pela condução da operação, com apoio da Guarda Municipal de Curitiba e do Corpo de Bombeiros. Desde o início da ocorrência, a Secretaria Municipal da Educação mobilizou suas equipes para acompanhar a situação e prestar apoio às crianças, às famílias e aos profissionais da unidade. Equipes de psicologia da Prefeitura também foram mobilizadas para oferecer acolhimento e atendimento especializado, que terão continuidade conforme a necessidade. Neste momento, a prioridade da Prefeitura é o acolhimento das crianças, das famílias e dos profissionais, com todo o cuidado e respeito que uma situação dessa gravidade exige”, continuou a Prefeitura.

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Mais cedo, em nota, a Polícia Militar paranaense informou ter sido acionada durante a tarde diante do caso que classificou de “gerenciamento de crise”. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que algumas crianças conseguiram deixar a escola com os pais no momento em que o homem entrou na unidade escolar. No entanto, 13 crianças foram rendidas e feitas reféns no final da tarde desta sexta. O criminoso foi alvejado por volta das 18h30 e a PM colocou fim à ocorrência.