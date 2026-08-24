Homem armado com fuzil invade escola e veste uniforme de merendeiro para despistar a polícia

Um homem armado com um fuzil tentou escapar de uma operação da Polícia Militar na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 24, e entrou em uma escola municipal de Vargem Grande. Para evitar ser reconhecido pelos agentes, ele abandonou a arma e chegou a vestir um uniforme usado pelos funcionários da cozinha, tentando se passar por merendeiro. A estratégia, no entanto, não funcionou, e ele foi preso.

A ocorrência aconteceu durante uma ação do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) na comunidade do Pombo sem Asa. Além do homem, outros quatro suspeitos foram detidos, e os policiais apreenderam dois fuzis e três pistolas. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a polícia foi acionada e conseguiu localizar o suspeito antes do início das aulas. Por segurança, as atividades da Escola Municipal Frei Gaspar foram transferidas temporariamente para a Escola Municipal Teófilo Moreira.