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Homem acusado de roubo é preso após bater em viatura policial em Ipanema; veja vídeo

Investigações apontaram que Max Fernando Abrantes de Amorim, o Nandinho, usava uma motocicleta roubada para se passar por entregador de aplicativo

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 11h03 | Atualizado em 28 jul 2026, 11h50
Câmera de segurança mostra um assalto à luz do dia. Um homem de camisa branca está no chão, sendo rendido por outro de camisa escura, perto de um carro preto com a porta aberta. Mais à frente, uma mulher de roupa clara caminha perto de um carro cinza, enquanto outros veículos estão estacionados na rua. A data 27-07-2026 12:11 aparece no canto superior direito
Suposto falso entregador colide com viatura da Polícia Civil em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 27/07/2026 (Reprodução/Twitter)
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Um homem suspeito por cometer roubos na Zona Sul do Rio de Janeiro foi preso nesta segunda-feira, 27, em uma cena curiosa: bateu com a moto numa viatura da Polícia Civil em Ipanema. O veículo, que teria sido usado nos crimes, vinha sendo seguido por agentes da 13ª DP (Ipanema).

As investigações apontaram que Max Fernando Abrantes de Amorim, o Nandinho, usava uma motocicleta roubada para se passar por entregador de aplicativo. Segundo as apurações, ele cometeu roubos em Copacabana, Ipanema e Flamengo. A moto foi identificada no momento em que entrava na Rua Xavier Leal, perto do Arpoador.

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O homem teria abordado uma mulher para roubá-la. Ele foi impedido pela chegada da viatura ao local. Nandinho chegou a tentar fugir, mas bateu na viatura e foi preso. A moto foi apreendida.

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