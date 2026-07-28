Homem acusado de roubo é preso após bater em viatura policial em Ipanema; veja vídeo

Um homem suspeito por cometer roubos na Zona Sul do Rio de Janeiro foi preso nesta segunda-feira, 27, em uma cena curiosa: bateu com a moto numa viatura da Polícia Civil em Ipanema. O veículo, que teria sido usado nos crimes, vinha sendo seguido por agentes da 13ª DP (Ipanema).

As investigações apontaram que Max Fernando Abrantes de Amorim, o Nandinho, usava uma motocicleta roubada para se passar por entregador de aplicativo. Segundo as apurações, ele cometeu roubos em Copacabana, Ipanema e Flamengo. A moto foi identificada no momento em que entrava na Rua Xavier Leal, perto do Arpoador.

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O homem teria abordado uma mulher para roubá-la. Ele foi impedido pela chegada da viatura ao local. Nandinho chegou a tentar fugir, mas bateu na viatura e foi preso. A moto foi apreendida.