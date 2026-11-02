Hoje é feriado? Entenda o que é comemorado no dia 2 de novembro e veja quando serão as próximas folgas

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O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é um feriado nacional de origem católica dedicado à memória dos falecidos. A data, que remonta ao século X, consolidou-se no Brasil como um momento de homenagens e reflexão, indo além do significado religioso para lembrar entes queridos com visitas a cemitérios, flores e orações.

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O Brasil celebra nesta segunda-feira, 2 de novembro, o Dia de Finados, feriado nacional dedicado à memória das pessoas que morreram. A data, marcada por visitas a cemitérios, orações e homenagens a familiares e amigos, tem origem na tradição católica, mas ultrapassou o significado religioso e se consolidou no calendário brasileiro como um momento de lembrança dos entes queridos.

Qual é a origem do Dia de Finados?

A celebração remonta ao século X, quando a Igreja Católica passou a estabelecer uma data específica para homenagear os mortos. Em 998, o abade Odilo de Cluny, na França, instituiu o dia 2 de novembro como ocasião dedicada às orações pelos falecidos nos mosteiros ligados à ordem de Cluny. A prática se espalhou gradualmente pela Europa até ser incorporada ao calendário litúrgico católico.

A escolha do dia 2 de novembro está relacionada à celebração de Todos os Santos, realizada no dia anterior. Enquanto o 1º de novembro é dedicado aos santos reconhecidos pela tradição cristã, o Dia de Finados é reservado às orações por todos os fiéis falecidos.

Como o Dia de Finados passou a ser celebrado no Brasil?

A tradição chegou ao Brasil durante o período colonial, por influência dos portugueses, e passou a integrar os costumes religiosos da população. Ao longo dos séculos, as homenagens aos mortos se consolidaram em diferentes regiões do país, especialmente por meio de visitas aos cemitérios e celebrações religiosas.

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Entre os costumes mais conhecidos estão a colocação de flores sobre os túmulos, o acendimento de velas e a realização de orações em memória dos falecidos. Igrejas católicas também promovem missas dedicadas aos mortos. Para muitas famílias, a data é uma oportunidade de recordar histórias e preservar a memória de parentes e amigos.

Por que o Dia de Finados é feriado nacional?

Embora a celebração tenha raízes religiosas, o Dia de Finados é reconhecido oficialmente como feriado nacional no Brasil. A data está prevista na Lei nº 10.607, de 2002, que estabelece os feriados nacionais no país.

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O reconhecimento legal permite que a população participe das homenagens e cerimônias tradicionalmente realizadas em 2 de novembro. Diferentemente de outras datas comemorativas do calendário brasileiro, o feriado é associado ao recolhimento, à saudade e à reflexão sobre a morte.

Qual é o significado da data atualmente?

Apesar da origem católica, o Dia de Finados passou a reunir manifestações de diferentes tradições religiosas e culturais. As homenagens também são realizadas por pessoas sem vínculo religioso, que aproveitam a ocasião para recordar familiares e amigos.

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Mais de mil anos depois de sua instituição na tradição católica, o 2 de novembro permanece como uma das principais datas de homenagem aos mortos no Brasil, combinando práticas religiosas e costumes familiares em torno da preservação da memória daqueles que já partiram.

Próximos feriados nacionais de 2026

15 de novembro, domingo: Proclamação da República;

Proclamação da República; 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

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Pontos facultativos restantes

24 de dezembro, quinta-feira: véspera do Natal, após as 13 horas;

véspera do Natal, após as 13 horas; 31 de dezembro, quinta-feira: véspera do Ano Novo, após as 13 horas.

Qual é a diferença entre ponto facultativo e feriado?

A distinção entre feriado e ponto facultativo interfere diretamente no funcionamento dos serviços. O feriado nacional é estabelecido por lei federal e, em regra, suspende a jornada de trabalho em todo o país, com exceções para atividades essenciais ou setores autorizados a funcionar. Se houver trabalho na data, o empregado normalmente tem direito a compensação ou pagamento em dobro, conforme a legislação e os acordos coletivos.

O ponto facultativo, por sua vez, representa uma dispensa determinada pelo governo federal para órgãos e servidores públicos federais. A medida não obriga empresas privadas, governos estaduais ou prefeituras a interromperem o expediente. Cada administração ou empregador pode decidir se adere à pausa ou mantém o funcionamento normal.