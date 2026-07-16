Herdeiras de Renato Machado: viúva e filha, ex-atriz de ‘Malhação’

O ex-apresentador Renato Machado, que morreu nesta quinta-feira, 16, aos 83 anos, deixou a mulher, Mônica Morel, e a filha Maria Eduarda Machado, conhecida como Duda, atriz que protagonizou uma temporada de Malhação.

Discreta e longe dos holofotes, Mônica Morel também trabalhou no jornalismo da Globo e depois seguiu para a Editora Record. Uma das raras aparições foi no lançamento do livro Eu e Elas: Histórias Maternas, de Cecília Malan, no Rio de Janeiro. Monica e Renato estavam casados desde 2011. Nos últimos anos, a esposa o ajudava na produção de conteúdos para as redes sociais sobre viagens, cultura e vinhos.

Única filha do ex-âncora do Bom Dia Brasil, Duda Machado foi protagonista de Malhação Múltipla Escolha, exibido em 2007. Na trama, ela interpretou Cecília, uma jovem apaixonada pelo melhor amigo, Mateus (Klébber Toledo). Atualmente, Eduarda atua no teatro e trabalha como locutora e roteirista. Recentemente, ela se tornou mãe. Quando o bebê completou dois meses, a atriz compartilhou a celebração, mencionando o pai: “Que emoção ter vovó, Mônica Morel, e vovô, Renato Machado, construindo junto conosco”.

Renato Machado morreu no Rio de Janeiro, onde estava internado em um hospital no Rio. A causa da morte não foi divulgada.

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