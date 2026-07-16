Helicóptero envolvido em colisão no Rio estava com transponder desligado

Um dos helicópteros envolvidos na colisão que matou seis pessoas no Rio, no dia 14 de junho, estava com o transponder desligado, e por isso não podia ser detectado pelos radares durante todo o voo. A informação, que aponta falha no uso do equipamento de segurança da aeronava onde estavam o cantor americano Oliver Tree e o youtuber argentino Gaspar Prim, consta no relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Aeronáutica. O mesmo documento revela ainda que os dois helicópteros, que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, tinham rotas coincidentes.

A aeronave de prefixo PP-MA, que transportava os dois artistas e mais dois passageiros – Lucas Frota e Lucas Vignale -, era pilotado por Alexandre Souza. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apura a suspeita de táxi aéreo irregular – a mesma aeronave já havia sido alvo de denúncia por realizar a atividade sem a certificação exigida. O grupo decolou do Aeroporto de Jacarepaguá e tinha como destino Angra dos Reis. O outro helicóptero, de prefixo PR-DJJ, seguia do Aeroporto Santos Dumont para Guaratiba. O piloto Charles Marsillac estava sozinho e também morreu na tragédia.

De acordo com o relatório do Cenipa, “os planos de voo de ambas as aeronaves previam as Rotas Especiais de Helicópteros (REH) Praia e Grota e níveis de voo coincidentes”. Às 11h57min, ocorreu a colisão em voo, “entre as posições Tachas e Piabas”. Os helicópteros caíram sobre um estacionamento da BYD na Avenida das Américas. O documento afirma que “não houve detecção da aeronave PP-MAC pelos radares durante todo o período em que a aeronave esteve em voo”. Sem dados de radar e de GPS, a investigação conta somente com a trajetória autorizada e estimada do helicóptero. As aeronaves não possuíam caixas-pretas.

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Marsillac morreu em meio às ferragens do aparelho que pilotava. O helicóptero caiu com o trem de pouso para o alto. Já o PP-MAC explodiu quanto tocou no chão, provocando um incêndio no estacionamento. Vinte carros foram destruídos no local.