Helicóptero cai no estacionamento da RedeTV! em Osasco

Um helicóptero que prestava serviços para a RedeTV! caiu na tarde desta quarta-feira em Osasco, na Grande São Paulo, no estacionamento da emissora e atingiu veículos que estavam no local . De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão da aeronave com o solo ocorreu no momento do pouso. A corporação não informou quantas pessoas havia no helicóptero e nem divulgou informações sobre vítimas. Duas equipes foram deslocadas para o local.

Globocop

Na manhã de terça-feira, um helicóptero da Rede Globo caiu no Recife, capital do Pernambuco. Duas pessoas morreram no acidente e uma terceira corre risco de morte. No momento em que o Globocop caiu no mar, por volta das 6h15, chovia forte na região. De acordo com o Samu, três pessoas ocupavam a aeronave. As causas do acidente ainda não foram confirmadas.