Helicóptero cai e mata pedestre em Ubatuba

Um helicóptero caiu e matou pedestre em Ubatuba, litoral de São Paulo, na manhã dessa terça-feira, 1º. Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o acidente ocorreu no bairro Itaguá, no cruzamento entre as ruas Rodrigues de Abreu e Carlos Asseburgo, por volta das 11h. A vítima teria sido atingida por pedaços da hélice da aeronave.

Outras três pessoas que estavam no helicóptero, o piloto e um casal, foram socorridas para a Santa Casa da cidade com ferimentos leves. Segundo a corporação, eles tiveram ferimentos leves. A aeronave fazia um voo panorâmico na cidade.

Ainda segundo os bombeiros, o helicóptero não atingiu nenhuma casa.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) realizarão a Ação Inicial da ocorrência darão início às investigações sobre o acidente com a aeronave PR-RMZ.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava em condições regulares de voo.