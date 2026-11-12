Havaianas pode ser acusada na Justiça de apropriação cultural por bordadeiras do Sertão

Conforme a coluna GENTE divulgou com exclusividade no começo da semana, a Associação de Moradores da Ilha do Ferro e a Cooperativa de Bordadeiras Art-Ilha, em Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas, publicaram uma nota contra o lançamento da Havaianas. O alvo era o modelo Top Boa Noite, inspirado no bordado tradicional da comunidade, povoado ribeirinho de cerca de 500 habitantes. As entidades afirmam que nenhuma bordadeira, morador ou representante foi convidado a participar do projeto, e questionam a forma como o bordado foi representado. Dias depois, a marca informou ter acolhido o pedido de alteração do nome do produto e manter contato com representantes da comunidade para discutir possível parceria.

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Para Eduarda Walter Branco, advogada especialista em Direito Digital, nenhuma marca deve confundir pressão reputacional com ilícito. “A crítica pública, inclusive com o uso da palavra ‘apropriação, é exercício da liberdade de expressão. A Constituição determina a proteção das manifestações das culturas popularese inclui entre os bens do patrimônio cultural brasileiro as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver (…). Crítica legítima não se notifica: responde-se. Desinformação e ofensa se notificam pelo canal da plataforma, com URL, fundamentação e prova. Ofensa à honra pede ordem judicial, com a via extrajudicial aberta. E a lógica vale nos dois sentidos: se as bordadeiras forem alvo de ataques ou conteúdos falsos, dispõem dos mesmos instrumentos”.

O que as bordadeiras podem fazer

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A comunidade já acertou em instinto o que um escritório recomendaria em estratégia. Alguns cuidados ajudam a sustentar a posição. A seguir, a advogada lista quatro pontos:

Capturas de tela com data e link, versões da página do produto, histórico de contatos com a marca e, se possível, ata notarial. Quem documenta negocia de igual para igual.

Capturas de tela com data e link, versões da página do produto, histórico de contatos com a marca e, se possível, ata notarial. Quem documenta negocia de igual para igual. Falar por uma voz institucional. Nota e porta-vozes vinculados à associação e à cooperativa evitam que declarações individuais, feitas no calor do momento, se tornem contradição ou prova.

Nota e porta-vozes vinculados à associação e à cooperativa evitam que declarações individuais, feitas no calor do momento, se tornem contradição ou prova. Separar fato, opinião e imputação. “Não fomos consultadas” é fato verificável. “Apropriação” é qualificação crítica, protegida. Atribuir a uma empresa ou a pessoas determinadas crime, plágio ou má-fé sem lastro é outra coisa: a pessoa jurídica também tem reputação a defender, e o Código Penal tipifica calúnia, difamação e injúria.

“Não fomos consultadas” é fato verificável. “Apropriação” é qualificação crítica, protegida. Atribuir a uma empresa ou a pessoas determinadas crime, plágio ou má-fé sem lastro é outra coisa: a pessoa jurídica também tem reputação a defender, e o Código Penal tipifica calúnia, difamação e injúria. Converter visibilidade em proteção Segundo reportagens, a comunidade prepara, com o apoio do Sebrae Alagoas, o pedido de reconhecimento de indicação geográfica ao INPI. A indicação geográfica não cria monopólio sobre uma estética, mas protege o nome geográfico como sinal de origem e restringe seu uso aos produtores estabelecidos no local. Soma-se a isso a via do registro de bens culturais de natureza imaterial, previsto em lei estadual alagoana.

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Segundo explica Eduarda, a “apropriação cultural” não é categoria jurídica autônoma no direito brasileiro. “A Lei de Direitos Autorais protege a expressão, não ideias, procedimentos ou métodos, e a técnica e o repertório coletivos de uma tradição não pertencem, em regra, a uma pessoa determinada. A própria lei, ao tratar do domínio público, ressalva a ‘proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais’, ressalva que o legislador deixou aberta e que carece de densidade normativa. Isso não torna a reivindicação infundada. Significa que a disputa se trava em outros planos: eventual reprodução de elementos criativos específicos, uso do nome geográfico e de sinais distintivos, boa-fé e, sobretudo, reputação. É exatamente por isso que, nesse tipo de conflito, a comunicação é a primeira linha de defesa e, muitas vezes, a única que funciona a tempo”.

Para marcas que dialogam com saberes tradicionais, o roteiro é conhecido: “diligência cultural prévia, consulta às entidades representativas, contrato de colaboração ou licenciamento com previsão de crédito, remuneração e autorização para uso de nome e imagens, e um protocolo de crise pronto antes do lançamento, não depois da primeira nota pública”, finaliza a advogada.

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