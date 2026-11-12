🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Brasil

Havaianas pode ser acusada na Justiça de apropriação cultural por bordadeiras do Sertão

Uma das marcas mais conhecidas do país precisou rever o nome de um produto. A advogada Eduarda Walter Branco fala sobre o caso

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 08h00
Mulher de cabelo cacheado e blusa bege manuseia tecido sobre mesa florida, enquanto duas pessoas de camisa laranja observam. À direita, um par de chinelos Havaianas pretos com estampa colorida de abacaxis e padrões geométricos, sobre um fundo rosa
Cooperativa de bordadeiras da Ilha do Ferro irritada com a Havaianas -  (Montagem/Instagram)
Continua após publicidade
Havaianas pode ser acusada na Justiça de apropriação cultural por bordadeiras do Sertão Priorize VEJA no Google

Conforme a coluna GENTE divulgou com exclusividade no começo da semana, a Associação de Moradores da Ilha do Ferro e a Cooperativa de Bordadeiras Art-Ilha, em Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas, publicaram uma nota contra o lançamento da Havaianas. O alvo era o modelo Top Boa Noite, inspirado no bordado tradicional da comunidade, povoado ribeirinho de cerca de 500 habitantes. As entidades afirmam que nenhuma bordadeira, morador ou representante foi convidado a participar do projeto, e questionam a forma como o bordado foi representado. Dias depois, a marca informou ter acolhido o pedido de alteração do nome do produto e manter contato com representantes da comunidade para discutir possível parceria.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Para Eduarda Walter Branco, advogada especialista em Direito Digital, nenhuma marca deve confundir pressão reputacional com ilícito. “A crítica pública, inclusive com o uso da palavra ‘apropriação, é exercício da liberdade de expressão. A Constituição determina a proteção das manifestações das culturas popularese inclui entre os bens do patrimônio cultural brasileiro as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver (…). Crítica legítima não se notifica: responde-se. Desinformação e ofensa se notificam pelo canal da plataforma, com URL, fundamentação e prova. Ofensa à honra pede ordem judicial, com a via extrajudicial aberta. E a lógica vale nos dois sentidos: se as bordadeiras forem alvo de ataques ou conteúdos falsos, dispõem dos mesmos instrumentos”.

O que as bordadeiras podem fazer

Siga
Continua após a publicidade

A comunidade já acertou em instinto o que um escritório recomendaria em estratégia. Alguns cuidados ajudam a sustentar a posição. A seguir, a advogada lista quatro pontos:

  • Capturas de tela com data e link, versões da página do produto, histórico de contatos com a marca e, se possível, ata notarial. Quem documenta negocia de igual para igual.
  • Falar por uma voz institucional. Nota e porta-vozes vinculados à associação e à cooperativa evitam que declarações individuais, feitas no calor do momento, se tornem contradição ou prova.
  • Separar fato, opinião e imputação. “Não fomos consultadas” é fato verificável. “Apropriação” é qualificação crítica, protegida. Atribuir a uma empresa ou a pessoas determinadas crime, plágio ou má-fé sem lastro é outra coisa: a pessoa jurídica também tem reputação a defender, e o Código Penal tipifica calúnia, difamação e injúria.
  • Converter visibilidade em proteção Segundo reportagens, a comunidade prepara, com o apoio do Sebrae Alagoas, o pedido de reconhecimento de indicação geográfica ao INPI. A indicação geográfica não cria monopólio sobre uma estética, mas protege o nome geográfico como sinal de origem e restringe seu uso aos produtores estabelecidos no local. Soma-se a isso a via do registro de bens culturais de natureza imaterial, previsto em lei estadual alagoana.
Continua após a publicidade

Segundo explica Eduarda, a “apropriação cultural” não é categoria jurídica autônoma no direito brasileiro. “A Lei de Direitos Autorais protege a expressão, não ideias, procedimentos ou métodos, e a técnica e o repertório coletivos de uma tradição não pertencem, em regra, a uma pessoa determinada. A própria lei, ao tratar do domínio público, ressalva a ‘proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais’, ressalva que o legislador deixou aberta e que carece de densidade normativa. Isso não torna a reivindicação infundada. Significa que a disputa se trava em outros planos: eventual reprodução de elementos criativos específicos, uso do nome geográfico e de sinais distintivos, boa-fé e, sobretudo, reputação. É exatamente por isso que, nesse tipo de conflito, a comunicação é a primeira linha de defesa e, muitas vezes, a única que funciona a tempo”.

Para marcas que dialogam com saberes tradicionais, o roteiro é conhecido: “diligência cultural prévia, consulta às entidades representativas, contrato de colaboração ou licenciamento com previsão de crédito, remuneração e autorização para uso de nome e imagens, e um protocolo de crise pronto antes do lançamento, não depois da primeira nota pública”, finaliza a advogada.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Alagoas
Gente
Justiça
Plágio
Produtos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).