Harmonização facial do prefeito de São Paulo teria sido uma cortesia da clínica

A harmonização facial do prefeito de São Paulo Ricardo Nunes foi uma cortesia da clínica JK Estética Avançada. Não houve custo para o prefeito, segundo a clínica. Reeleito, o prefeito passou pelo procedimento na clínica que fica localizada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo. Quem fez a harmonização foi a dentista Karim Salman, com o objetivo de reduzir as olheiras e bolsas abaixo dos olhos do prefeito.

Apesar de a publicação ter sido apagada do Instagram da clínica, inicialmente uma postagem celebrou a ida do prefeito ao estabelecimento, com foto do antes e depois do procedimento. “Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade”, dizia a legenda.

A dentista afirmou, na postagem, que o prefeito passou pelo Protocolo Rejuvenne JK, que inclui, a colocação de fios de sustentação na face, preenchimento com ácido hialurônico no nariz, queixo, malar e mandíbula, além da aplicação de toxina botulínica na região dos olhos e na testa para reduzir as marcas de expressão.