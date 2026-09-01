Haddad sobre lobista amiga de Lulinha: ‘Nunca ouvi o nome dela’

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Fernando Haddad, candidato ao governo de SP, negou conhecer a lobista Roberta Luchsinger, investigada pela PF em inquéritos envolvendo Lulinha. Ele afirmou nunca ter ouvido o nome dela como ministro de Lula e minimizou o fato de ela ter disputado eleição pelo PT, comparando com fotos tiradas em eventos públicos.

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O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira, 31, que não conhecia a lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal por corrupção e tráfico de influência em inquéritos que envolvem o nome do empresário Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição nas eleições presidenciais deste ano. “Eu nunca ouvi o nome dessa pessoa na Esplanada (dos Ministérios). Eu nunca ouvi”, afirmou durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

Os entrevistadores ainda questionaram se Haddad não recebeu pedidos de audiências ou reuniões com a presença de Roberta. Ele respondeu “nada”. As perguntas sobre a lobista ocorreram porque Haddad ocupou cargo de ministro da Fazenda do governo Lula entre 2023 e abril deste ano, quando deixou o cargo para disputar o cargo de governador de São Paulo.

Haddad também afirmou ter descoberto na segunda-feira que Roberta havia disputado uma eleição pelo PT ao cargo de deputada estadual, em 2018, quando Lula estava preso e o ex-ministro disputou a Presidência da República contra Jair Bolsonaro. No programa, Haddad também minimizou o fato de Lula ter dito que não conhece Roberta e nunca esteve com ela, a quem chamou de “pilantra” durante sabatina na última semana na TV Globo. “Capaz de eu ter foto até com o Flávio Bolsonaro. Ninguém vai me acusar de nada por causa disso, não é? ”, afirmou Haddad. Para a campanha de Lula, as fotos foram feitas durante eventos públicos e não há como afirmar relação pessoal.