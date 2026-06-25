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Brasil

Haddad define França na sua vice e terá Marina e Tebet concorrendo ao Senado por SP

Pré-candidato ao governo paulista ficou responsável por definir posições de seus companheiros na chapa após reunião entre lideranças terminar sem consenso

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 10h29 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h12
Fernando Haddad
Fernando Haddad - 19/03/2026 (Ministério da Fazenda/Divulgação)
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O ex-chefe da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT-SP), definiu nesta quinta-feira, 25, que o ex-ministro do Empreendedorismo e ex-governador Márcio França (PSB-SP) será seu vice na chapa lulista que concorrerá ao comando do Palácio dos Bandeirantes em outubro deste ano.

Consequentemente, as também ex-ministras Marina Silva (Rede-SP) e Simone Tebet (PSB-SP) serão os nomes que disputarão o Senado por São Paulo.

A decisão ocorre após uma reunião com as principais lideranças do PT e do PSB em Brasília, realizada ontem. Apesar de não chegarem a um consenso, Lula definiu que Haddad seria o responsável pela definição. O ex-ministro da Fazenda convocou a imprensa para anunciar a decisão hoje às 12h, mas VEJA antecipou a informação com lideranças dos dois partidos.

O cálculo do petista é de que França conhece melhor o estado (foi governador em 2018, após Geraldo Alckmin deixar o cargo para disputar a Presidência) e tem maior capacidade de dialogar com os eleitores de centro e mais conservadores — o que o tornaria um ativo importante na campanha contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), que hoje lidera as intenções de voto para sua reeleição, com chances de vitória até no primeiro turno.

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França deve acatar a decisão apesar de não ser o posto que gostaria de ocupar. Desde o início, ele queria concorrer ao governo em uma chapa própria, o que se tornou inviável, pelos números que obteve nas pesquisas e pelas poucas possibilidades de alianças, restando somente o PDT. Dada a impossibilidade, ele tentou emplacar uma candidatura ao Senado, mas, com o nome de Tebet já garantido pelo PSB nessa posição, ficou difícil a negociação com o PT, visto que ambos representam o mesmo partido. Ainda assim, França deve caminhar unificadamente por não ter pretensões de fazer nenhum movimento individual e por fora.

Para algumas das principais lideranças do PSB, a posição de vice para França é arriscada e fará a eleição paulista acabar no primeiro turno. Os socialistas viam com bons olhos a entrada de França no páreo, porque representaria uma maior campanha para os cargos eletivos, com mais votos no 40, mas também uma chance real dele conseguir tirar votos de Tarcísio e garantir um segundo turno.

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Em oposição, os petistas viram o risco de França acabar roubando votos de Haddad, criando um cenário de derrota ainda maior da esquerda no estado.

Já os nomes de Simone Tebet e Marina Silva, que hoje lideram as intenções de voto para as duas vagas ao Senado, são encarados pelo PT como possibilidades de abocanhar fatias diferentes do eleitorado, Tebet junto ao mercado e aos conservadores, Marina com a pauta ambiental e mais de esquerda. Para os socialistas, porém, a combinação gera risco de competição pelo voto feminino.

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Atualmente, o PT trabalha em São Paulo com o objetivo de levar a eleição estadual para o segundo turno, visto que a realidade eleitoral local (o maior colégio eleitoral do país) é considerada fundamental para a campanha de reeleição à Presidência de Lula. Os petistas acreditam que o presidente precisa ter palanque nos dois turnos e atingir, no mínimo, o mesmo patamar de votos que teve em 2022 (quase 45% do total) para conseguir se manter no cargo.

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