Hacker da Lava Jato aumenta temperatura de enroscos de Bolsonaro

Em um dia movimentado em Brasília, o chamado hacker da Lava Jato fez declarações graves sobre o plano de Jair Bolsonaro e de aliados para tentar colocar em xeque o resultado das últimas eleições. Revelada por VEJA em reportagens recentes, a trama foi detalhada por Walter Delgatti Neto à CPMI de 8 de janeiro. As revelações do hacker e a operação da Polícia Federal que apreendeu celulares de Frederick Wassef — investigado no caso da compra e recompra de joias dadas como presentes oficiais — são os destaques do Giro VEJA desta quinta-feira, 17.

