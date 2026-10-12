Gusttavo Lima tentou negociar contrato de R$ 100 milhões com Daniel Vorcaro

As mensagens de celular de Daniel Vorcaro mostram que o banqueiro chegou a negociar com o cantor Gusttavo Lima um contrato de 100 milhões de reais para que o sertanejo fosse embaixador de um projeto de shows pelo Brasil patrocinados pelo Banco Master.

A proposta inicial de contrato, encontrada pela PF no celular do banqueiro, previa 85 milhões de reais para custear os eventos, 15 milhões de reais para o cantor, mais vantagens negociadas a parte. Até uma possível participação de Gusttavo no banco foi aventada.

Fotos no celular de Vorcaro mostram que o sertanejo foi ao banco tratar do tema numa reunião com executivos. No fim das negociações, o contrato foi fechado por algo em torno de 25 milhões de reais.

Lima era um dos contatos frequentes de Vorcaro e de políticos que frequentavam o universo de festas e viagens do banqueiro. Há uma série de mensagens em que o dono do Master discute com auxiliares as encrencas envolvendo apostas online, no período em que Gusttavo Lima chegou a ser alvo de investigações.