Guimarães recorre a Alcolumbre para tentar destravar prioridades de Lula antes das eleições

Responsável pela articulação política do governo Lula, o ministro José Guimarães procurará o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta quinta-feira para tentar destravar pautas prioritárias da gestão petista antes das eleições.

O titular da Secretaria de Relações Institucionais pedirá que o amapaense amplie os esforços para tentar entregar a aprovação das PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública na semana de esforço concentrado que ocorrerá nos primeiros dias de setembro.

Após ter se reaproximado de Lula nas últimas semanas e ter sinalizado que encaminharia as medidas para análise das comissões, Alcolumbre assinou o despacho das proposições, mas aguarda a definição das relatorias e um estudo da Mesa Diretora da Casa para saber por quais colegiados os textos devem passar antes de serem apreciados pelo plenário.

Diante da sinalização do presidente da CCJ, Otto Alencar, de que há disposição em correr com os temas, Guimarães procurará Alcolumbre para tentar viabilizar a chegada dos projetos à comissão.

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