Guilherme Piva entrega curioso método de direção de Amora Mautner na Globo

Ao interpretar o mordomo Edvaldo em Quem ama cuida, Guilherme Piva, 52 anos, cai nas graças do público. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), ele também fala, entre outros assuntos, sobre o prazer por dirigir peças teatrais – atualmente, está em cartaz com Visitando o Sr. Green, no Teatro Vannucci, no Rio. assista ao bate-papo. Além disso, comenta sobre um curioso método de construção de personagens adotado por Amora Mautner, diretora da atual novela das 9 da TV Globo.

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“Adoro fazer o Edvaldo. Ouço muito na rua: ‘quero ser amigo do Edvaldo’, ‘queria ter o Edvaldo na minha casa’. Quando a gente começa a fazer a novela, além da preparação toda, Amora (Mautner, diretora) manda um questionário para a nossa casa de 80 perguntas, das mais variadas possíveis. Desde ‘o que tem no quarto dele, na mesa de cabeceira, como ele escova o dente’, até coisas como ‘que livros ele lê, como foi a infância dele’. E eu adoro esse tipo de coisa. Fui fazer toda uma história dele na minha cabeça. A gente devolve isso para a diretora e para a produção. E quando vai gravar, tem a sua caixa com coisas do personagem. É uma criação conjunta”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).