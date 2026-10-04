Guilherme Derrite se torna senador mais votado da história do Brasil
Candidato por São Paulo, deputado federal do PP conquistou mais de 13,2 milhões de votos neste domingo, superando recorde de Aloysio Nunes em 2010
O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) tornou-se neste domingo, 4, o candidato a senador mais votado da história do Brasil. Com 99,99% das urnas apuradas no estado, o ex-secretário paulista de Segurança Pública tinha 13.271.916 votos, o equivalente a 30,6% do total.
Até então, o recordista de eleitores para o Senado era Aloysio Nunes (PSB-SP), que conquistou 11.189.168 votos em 2010, quando concorreu pelo PSDB. Na eleição de 2022, o senador mais votado foi Marcos Pontes (PL-SP), que pontuou 10.714.913 nas urnas naquele ano.
O recorde de Nunes foi quebrado também por André do Prado (PL-SP), eleito neste domingo para a outra vaga no Senado por São Paulo. O deputado estadual, que concorreu ao lado de Derrite na chapa bolsonarista, recebeu
12.701.161 votos em 2026.
“Essa confiança é a maior responsabilidade da minha vida. Nós vamos endurecer as leis e acabar com a impunidade”, publicou Guilherme Derrite nas redes sociais na noite deste domingo.
As vitórias de Derrite e Prado, ao lado da reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em primeiro turno, enterraram de vez a estratégia paulista de fortalecimento do governo Lula, que havia lançado uma quadra de ex-ministros para as eleições no estado: Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ao Senado, e Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB) como governador e vice. Nenhum dos quatro foi bem-sucedido nas eleições de hoje.