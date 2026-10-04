Guilherme Derrite se torna senador mais votado da história do Brasil

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) tornou-se neste domingo, 4, o candidato a senador mais votado da história do Brasil. Com 99,99% das urnas apuradas no estado, o ex-secretário paulista de Segurança Pública tinha 13.271.916 votos, o equivalente a 30,6% do total.

Até então, o recordista de eleitores para o Senado era Aloysio Nunes (PSB-SP), que conquistou 11.189.168 votos em 2010, quando concorreu pelo PSDB. Na eleição de 2022, o senador mais votado foi Marcos Pontes (PL-SP), que pontuou 10.714.913 nas urnas naquele ano.

O recorde de Nunes foi quebrado também por André do Prado (PL-SP), eleito neste domingo para a outra vaga no Senado por São Paulo. O deputado estadual, que concorreu ao lado de Derrite na chapa bolsonarista, recebeu

12.701.161 votos em 2026.

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“Essa confiança é a maior responsabilidade da minha vida. Nós vamos endurecer as leis e acabar com a impunidade”, publicou Guilherme Derrite nas redes sociais na noite deste domingo.

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As vitórias de Derrite e Prado, ao lado da reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em primeiro turno, enterraram de vez a estratégia paulista de fortalecimento do governo Lula, que havia lançado uma quadra de ex-ministros para as eleições no estado: Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), ao Senado, e Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB) como governador e vice. Nenhum dos quatro foi bem-sucedido nas eleições de hoje.