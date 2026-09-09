Guerra de decisões de Mendonça e Dino é ‘grave lesão à ordem pública’, diz Fachin

O presidente do STF, Edson Fachin, afirmou nesta quinta-feira que as decisões conflitantes dos ministros André Mendonça e Flávio Dino geraram uma “grave lesão à ordem pública e à integridade” da própria Corte.

Fachin suspendeu determinações dos dois colegas: a de Mendonça, que afastou Andrei Rodrigues do comando da PF, e a de Dino, que reverteu a situação.

“Delineia-se, assim, quadro de conflitos e sobreposições processuais que configuram grave lesão à ordem pública e à integridade deste Tribunal: decisões monocráticas sucessivas, proferidas por integrantes desta Corte em incidentes distintos, mas entrelaçados pelos mesmos fatos e autoridades”, afirmou o presidente do STF.

Fachin criticou, de forma velada, os dois magistrados por terem se antecipado a avaliações dele próprio.

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Mendonça suspendeu Andrei antes de o presidente analisar a validade de um conjunto de relatórios de inteligência elaborados pela PF. Já Dino reverteu a ordem do colega antes de Fachin julgar um recurso da AGU.