A orientação das aéreas após Guarulhos retomar voos aos Estados Unidos

Os voos entre Guarulhos e os Estados Unidos têm retomada gradual neste sábado, 14, após a falha no controle de tráfego aéreo americano provocar cancelamentos na sexta-feira, 13. A Latam confirmou a suspensão das restrições e a recuperação das operações, mas alertou que os itinerários ainda podem sofrer alterações. A recomendação é consultar a situação da viagem antes de sair para o aeroporto.

Na manhã deste sábado, as partidas de Guarulhos para os Estados Unidos apareciam como estimadas nos painéis consultados pela CNN Brasil. A indicação mantém os voos na programação, mas não garante o cumprimento dos horários originalmente previstos.

O cenário é diferente do registrado na noite anterior, quando a GRU Airport, concessionária do terminal, divulgou um comunicado sobre a orientação americana para manter em solo os voos com origem ou destino nos Estados Unidos. O alerta estava relacionado à interrupção das decolagens determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA.

O que as companhias orientam

Em comunicado publicado às 4h deste sábado, a Latam informou que os passageiros dos voos cancelados na sexta-feira serão notificados diretamente para remarcar as viagens sem custo adicional.

A empresa orienta os clientes a acompanhar as atualizações pelo site ou pelo aplicativo antes de se deslocarem ao terminal. A retirada da restrição americana permite a retomada, mas não significa que todos os horários tenham sido normalizados.

A Agência Nacional de Aviação Civil, a Anac, também recomendou que os viajantes procurem as companhias para confirmar a situação dos voos e eventuais mudanças. A agência informou que acompanha as operações entre Brasil e Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Cancelamentos atingiram partidas e chegadas

O impacto em Guarulhos alcançou os dois sentidos das viagens. Entre os cancelamentos registrados na noite de sexta-feira estavam partidas da Latam para Boston, Nova York, Miami e Los Angeles, conforme levantamento do site especializado Airway, publicado na manhã deste sábado. O balanço descreve operações atingidas pela paralisação e não representa o total de cancelamentos previsto para hoje.

A interrupção nos Estados Unidos durou mais de quatro horas. A FAA liberou a retomada das decolagens na noite de sexta-feira, após testes nos sistemas. As autoridades americanas informaram que o problema envolveu a rede de telecomunicações do controle aéreo e que não havia indicação de ataque cibernético.

Continua após a publicidade

Para quem embarca em Guarulhos neste sábado, a orientação permanece verificar diretamente com a companhia a confirmação da partida, o horário atualizado e as alternativas de remarcação, inclusive quando o itinerário inclui conexões nos Estados Unidos.