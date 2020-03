GSI assina contrato para aquisição de sistema contra drones

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, assinou o contrato para a compra do sistema de proteção contra drones para a Presidência da República. O governo decidiu pagar 2,49 milhões de reais pelo novo sistema. Quem vai cuidar de eventuais ataques aéreos por drones no Palácio é a empresa Segurpro Tecnologia em Sistemas de Segurança Eletrônica, de São Paulo.

Além de fornecer os equipamentos eletrônicos, a empresa terá de capacitar funcionários do Palácio do Planalto como operadores do novo sistema contra ataque de drones. A aparelhagem terá a função de impedir o trânsito de drones que de alguma forma se aproximem da figura do presidente da República. A empresa contratada é subsidiária de uma multinacional de segurança, a Prosegur International, da Espanha.

A aquisição do sistema contra drones foi feita com a justificativa de conter “grave ameaça à integridade física e moral” do presidente Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e das autoridades da Presidência. Bolsonaro decidiu pedir a compra do novo sistema depois que ele e sua família foram filmados por drones em momentos de lazer, na residência Oficial da Granja do Torto, em Brasília.

Dois outros aparelhos sobrevoaram o Palácio do Jaburu, residência do vice-presidente.A grande preocupação dentro do GSI é com a possibilidade de sobrevoos de drones que possam de alguma forma carregar explosivos e armamentos com capacidade de serem acionados à distância. Outro receio da segurança palaciana é que estes drones possam causar acidentes, ao se chocarem com helicópteros nas imediações do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.