Gruta desmorona e deixa bombeiros civis soterrados no interior de SP

Uma gruta desmoronou na madrugada deste domingo, 31, na cidade de Antinópolis, no interior de São Paulo, durante o treinamento de 26 bombeiros civis. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os participantes ficaram soterrados e as equipes de resgate estão fazendo a busca por vítimas. A última atualização da corporação, por volta de 12h05, diz que 14 pessoas não sofreram nenhum ferimento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que cinco pessoas foram resgatadas com vida.