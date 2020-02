Grupo em quarentena em Anápolis deve ter alta neste domingo

O governo brasileiro aguarda os resultados de exames coletados para liberar já neste domingo, 23, as 34 pessoas repatriadas de Wuhan, o epicentro na China surto de coronavírus. Todos os testes até agora deram negativo, e a expectativa é que o último repita os anteriores.

Os militares da Base Aérea de Anápolis (GO), os brasileiros e chineses cumprem quarentena há duas semanas, se preparam para uma cerimônia, com a presença dos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde).

O grupo de brasileiros e seus familiares chineses deixou, em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), a cidade Wuhan no último dia 9. Desde então, todos são monitorados por equipes médicas, que também estão em quarentena, para verificar se desenvolvem sintomas da doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus.

No Brasil, não há caso confirmado de contaminação pelo novo vírus. A quarentena foi fixada em 18 dias, quatro mais do que o tempo médio de incubação do vírus da Covid-19. Mas o tempo pode ser encurtado porque ficou mais rápido o processo de apuração resultado dos exames.