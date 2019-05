Greve do metrô de SP é adiada para semana que vem

Metroviários de São Paulo decidiram, em assembleia nesta segunda-feira, 29, adiar a greve que estava prevista para esta terça-feira. Uma nova assembleia será realizada na semana que vem para avaliar a resposta do Metrô de SP às demandas dos servidores.

Pelas redes sociais, o Metrô confirmou que as estações terão funcionamento normal nesta terça. Entre as reivindicações, estão a equiparação salarial, o aumento real do salário, treinamento de bilheteria dos funcionários e reposição de escala base.

“O Metrô mantém as medidas que atacam o plano de saúde, com cortes drásticos de verbas destinados ao plano, não apresentou nenhuma proposta ao plano dos aposentados, não quis negociar os critérios da participação dos resultados e negou a reivindicação de equiparação salarial”, informou o sindicato da categoria.

Na próxima segunda, dia 6, os metroviários voltam a se reunir. Se não houver acordo com a direção do Metrô, devem parar no dia 7. As decisões do sindicato impactam os funcionários e os serviços das linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 15 – Prata. Já as linhas 4 – Amarela e 5 – Lilás, por serem privatizadas, não são impactadas.