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Grêmio x Vasco no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Tricolor recebe o Cruzmaltino neste sábado, 12, na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 10h00
PORTO ALEGRE, BRAZIL - MAY 13: General view inside the stadium prior to a Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 match between Gremio and Godoy Cruz at Arena do Gremio on May 13, 2025 in Porto Alegre, Brazil. (Photo by Pedro H. Tesch/Getty Images)
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Grêmio e Vasco se enfrentam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é um confronto direto na parte de baixo da tabela: o time gaúcho ocupa a 15ª posição, com 28 pontos, enquanto os cariocas aparecem em 17º, com 25.

O Grêmio chega pressionado depois da derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão. O resultado deixou a equipe de Luís Castro a apenas três pontos da zona de rebaixamento e aumentou o peso da partida diante de um rival que também luta para se afastar das últimas posições. Em casa, porém, o Tricolor tenta recuperar a força que tem mostrado na Arena ao longo da competição.

Luís Castro terá problemas principalmente no ataque. Pavón está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Amuzu ainda é dúvida por problema muscular. Jovane Cabral voltou aos treinamentos e aparece como alternativa para o setor ofensivo. Carlos Vinícius deve seguir como referência, com Enamorado e Tetê também disputando espaço entre os titulares.

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O Vasco também entra em campo sob forte pressão no Brasileirão. A equipe de Pedro Emanuel perdeu o clássico para o Fluminense na rodada anterior e permaneceu dentro da zona de rebaixamento. No meio da semana, porém, conseguiu um bom resultado ao empatar por 0 a 0 com o Independiente Santa Fe, em Bogotá, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, com atuação decisiva de Léo Jardim.

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A principal novidade cruzmaltina pode ser Alan Lescano. Contratado junto ao Argentinos Juniors por cerca de US$ 7 milhões, o meia argentino já foi registrado no BID da CBF e está liberado para estrear. Internamente, o reforço é tratado como jogador com potencial para assumir papel importante na criação, embora a tendência seja de que comece como opção no banco.

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Onde assistir à partida entre Grêmio e Vasco?

Grêmio e Vasco jogam neste sábado, 12, às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

Prováveis escalações:

Grêmio: Weverton; Diego Caito, Gustavo Martins (Kannemann), Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti e Krovinović; Enamorado (Tetê), Jovane Cabral e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Santiago Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Bruno Duarte e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Raphael Claus (SP);
  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex dos Santos (SC);
  • VAR: Márcio Henrique de Gois (SP).
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